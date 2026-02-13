Infermieri nel mirino i turni Sono corretti

Gli infermieri dell’IRST di Bologna sono sotto i riflettori per i turni di lavoro, dopo che il management ha assicurato che sono corretti e rispettano le norme. La questione, sollevata nei giorni scorsi dal sindacato Nursing Up Romagna, riguarda in particolare i carichi di lavoro e la copertura dei turni, che secondo gli infermieri stessi vivrebbero una situazione di forte pressione e carenza di personale. Tuttavia, l’ente ha ribadito che le assegnazioni sono regolari e in linea con le disposizioni.

Un'altra questione agita l' Irst e riguarda gli infermieri. Una situazione denunciata nei giorni scorso dal sindacato Nursing Up Romagna, che parlava di "stato di abbandono" e puntava il dito sui carichi di lavoro, sugli organici e sulla difficoltà a coprire i turni, insomma una quotidianità difficile. Con perplessità legate anche all'organizzazione del servizio all'interno della farmacia oncologica. La direzione dell'Irst di Meldola ha replicato ieri alle accuse, difendendo quei "lavoratori che quotidianamente, con professionalità, assicurano il proprio servizio di cura". L'Istituto ribadisce l'impegno a garantire condizioni di lavoro appropriate: "A conferma di ciò si evidenzia che le organizzazioni sindacali non hanno, ad oggi, sollevato le criticità denunciate da Nursing Up.