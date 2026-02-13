A San Valentino, il tema dell’infedeltà finanziaria ha attirato l’attenzione: il vero tradimento nelle coppie si nasconde spesso tra i numeri del conto corrente, non tra le parole d’amore. Secondo recenti studi, molte persone scoprono di aver condiviso segreti economici con il partner solo dopo aver controllato i bonifici o le spese nascoste. Un esempio concreto è quello di Marco, che ha scoperto di essere stato tradito finanziariamente dalla compagna, dopo aver trovato acquisti sospetti sul suo estratto conto.

E se il vero tradimento nelle coppie fosse quello finanziario? A San Valentino si parla di amore, romanticismo e regali e molto meno di conto corrente, risparmi e debiti. Eppure, è proprio il denaro, più di sesso o gelosia, uno dei veri tabù tra innamorati. In Italia una coppia su tre non conosce davvero la situazione finanziaria del partner e per il 58% degli italiani parlare di soldi è fonte di imbarazzo. Un silenzio che, secondo diverse rilevazioni, pesa anche sulle rotture: il 42% delle separazioni affonda le radici in tensioni economiche mai affrontate apertamente. Amore e soldi: perché il conto in banca è il nuovo tabù di coppia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Infedeltà finanziaria: il vero tradimento che rovina le coppie

Approfondimenti su infedeltà finanziaria

Durante la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, Jimmy Kimmel ha commentato la situazione politica attuale, sottolineando le critiche rivolte a Donald Trump e Nicolás Maduro.

Federico Zampaglione spiega che il successo non gli è mai piaciuto.

Desiderio e Tradimento | Thriller | Film Completo

Ultime notizie su infedeltà finanziaria

Infedeltà finanziaria: il vero tradimento che rovina le coppieSoldi nascosti, debiti taciuti e conti segreti: in Italia una coppia su tre non conosce la situazione economica del partner. A San Valentino, il tabù non è l’amore ma il conto corrente. panorama.it

“La sanità lucana è seduta su una crisi finanziaria profonda e strutturale. Continuare a nasconderla dietro potenziali artifici contabili o di finanza creativa significherebbe tradire il dovere di trasparenza verso i cittadini e mettere a rischio il futuro del sistema sani - facebook.com facebook