Romain Grosjean riprende il suo percorso in IndyCar con Dale Coyne Racing dopo aver lasciato la Formula 1, spinto dalla voglia di mettersi alla prova su piste americane. La decisione arriva dopo una pausa di alcuni mesi, durante la quale il pilota francese ha deciso di dedicarsi completamente alla serie americana. Grosjean farà il suo debutto già nelle prossime gare, partecipando a tutte le competizioni del campionato.

Romain Grosjean torna nella NTT IndyCar Series con Dale Coyne Racing, il francese sarà impegnato a tempo pieno in tutte le competizioni previste. L’ex pilota di F1 rientra nello schieramento dopo il breve impegno da pilota ufficiale Lamborghini Squadra Corse al volante della SC63 nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il 39enne ha corso con Coyne in passato prima di una parentesi con Andretti Global. Successivamente, prima dell’impegno con la compagine di Borgo Panigale, si è impegnato con Juncos Hollinger Racing. Grosjean guiderà la Honda numero 18 ed ha già effettuato un test con la squadra presso il Sebring International Raceway. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - IndyCar, Grosjean torna con Dale Coyne Racing

Approfondimenti su dale coyne

Toyota Gazoo Racing torna al nome originario, riprendendo la denominazione utilizzata fino a circa dieci anni fa.

Ultime notizie su dale coyne

Argomenti discussi: Test di Sebring, giorno 1: Palou è già il più veloce, Grosjean in pista; Dale Coyne Racing assume l'ingegnere Bill Pappas; IndyCar | Test Sebring 2026: Palou e Armstrong i più veloci.; Honda domina il test di IndyCar a Sebring mentre Grosjean si prepara per un emozionante ritorno con DCR.