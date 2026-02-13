India’s Modi speaks to Bangladesh’s Rahman congratulates him on poll victory

Il primo ministro indiano Narendra Modi ha telefonato a Tarique Rahman, leader dell’opposizione in Bangladesh, per congratularsi con lui per la vittoria alle elezioni, che ha portato il suo partito a conquistare una maggioranza di due terzi in parlamento. Modi ha detto di aver discusso della collaborazione tra i due paesi e ha espresso la volontà di rafforzare i rapporti, un messaggio che si distingue per la sua attenzione alle relazioni bilaterali in un momento di tensione politica in Bangladesh.

NEW DELHI, Feb 13 (Reuters) - Indian Prime Minister Modi said he had spoken with Bangladesh's Tarique Rahman, hours after Rahman's party won a two-thirds majority in a general election on Friday. Rahman is widely expected to become prime minister as his party returns to power after 20 years. Si prevede che Rahman diventerà primo ministro quando il suo partito tornerà al potere dopo 20 anni.