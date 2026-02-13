Indian man pleads guilty in New York over alleged plot against Sikh separatist

Un uomo indiano ha ammesso le proprie colpe a New York, dopo essere stato accusato di aver pianificato un attacco contro un separatista Sikh, un'operazione sostenuta dal governo indiano che non è mai andata a buon fine. La polizia ha scoperto che l’uomo aveva contattato un gruppo di agenti sotto copertura, cercando di organizzare il suo intervento.

NEW YORK, Feb 13 (Reuters) - An Indian man charged with orchestrating an unsuccessful Indian government-backed plot to kill a Sikh separatist in New York City pleaded guilty on Friday to three criminal charges, a spokesperson for the U.S. Attorney's Office in Manhattan said. Nikhil Gupta, 54, pleaded guilty to murder-for-hire, conspiracy to commit murder-for-hire and conspiracy to commit money laundering, which carry a maximum combined sentence of 40 years in prison, the spokesperson said. Gupta entered his plea before U.S. Magistrate Judge Sarah Netburn in Manhattan federal court. Lawyers for Gupta were not immediately available for comment.