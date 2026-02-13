Incontra Lavoro | il Comune e Randstad insieme per sostenere i giovani nella ricerca di occupazione

L'iniziativa “Incontra Lavoro” nasce dal Comune di Milano e Randstad, dopo un aumento dei giovani senza lavoro o formazione. La causa? la crisi occupazionale e la mancanza di opportunità. La mattina si svolge in una sala cittadina, con stand e consulenti pronti ad aiutare i ragazzi. Tra i partecipanti, molti Neet cercano una via d’uscita. Il focus è sulla ricerca attiva e sulle competenze richieste dal mercato. Un’occasione concreta per i giovani di mettere in mostra le proprie capacità.

Al Laboratorio Aperto Tiberio incontro gratuito promosso dal Comune con Randstad per offrire strumenti concreti nella ricerca attiva di lavoro. Una mattinata pratica dedicata alla ricerca attiva del lavoro, con un’attenzione particolare ai giovani Neet (Not in Education, Employment or Training). È questo l’obiettivo di “Incontra Lavoro”, l’iniziativa promossa dal Comune di Rimini in collaborazione con Randstad, in programma giovedì 19 febbraio dalle ore 10 al Laboratorio Aperto Rimini Tiberio (via dei Cavalieri n. 22). L’iniziativa nasce come attività scaturita dal percorso partecipativo “Gente di Rimini”, promosso dall’amministrazione comunale, per ascoltare e raccogliere le priorità e i bisogni della comunità.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su incontra lavoro Occupazione, Fico incontra i sindacati: "Lavoro al centro dell’azione della Regione" Questa mattina Roberto Fico ha incontrato i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Santa Lucia. Il boom dell’occupazione al Sud porta lavoro povero: aumentano i giovani in fuga Ultime notizie su incontra lavoro Argomenti discussi: Recruiting day all'Informagiovani di Fucecchio; Il nuovo comandante provinciale dei vigili del fuoco di Vicenza Mirko Mattiacci incontra il sindaco Giacomo Possamai; Infanzia e adolescenza. Amministrazione incontra Stati Generali. Positivo avvio di un percorso condiviso per un Piano; Orientamento e lavoro, al via a Pisa un ciclo di incontri gratuiti per i giovani. Incontra Lavoro: il Comune e Randstad insieme per sostenere i giovani nella ricerca di occupazioneAl Laboratorio Aperto Tiberio incontro gratuito promosso dal Comune con Randstad per offrire strumenti concreti nella ricerca attiva di lavoro. riminitoday.it Priero avvia ‘Langa dei Fiori’ e chiama i Comuni dell’Alta Langa a un lavoro condiviso sull’impresaIl comune capofila apre il tavolo sull'imprenditoria, con un occhio di riguardo a quella giovanile e femminile per un progetto strategico di sviluppo delle aree interne ... targatocn.it Sesto Fiorentino. In visita allo stabilimento Eli Lilly. Qui la ricerca incontra l’industria e diventa innovazione concreta, lavoro qualificato, crescita. Ho visto professionalità, competenze e una grande energia che ogni giorno trasformano conoscenza scientifica in - facebook.com facebook A margine dell’inconto informale dei Capi di Stato e di Governo Ue di Alden Biesen, insieme al Cancelliere federale tedesco Friedrich Merz e al Primo Ministro belga Bart de Wever, abbiamo ospitato l’incontro inaugurale di un nuovo gruppo di lavoro informale x.com