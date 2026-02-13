Incidente stradale impatto all’incrocio e traffico in tilt

Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata di venerdì 13 febbraio, all’altezza dell’incrocio tra via Narni e via Giulio Natti, quando due auto si sono scontrate in modo violento, probabilmente a causa di una manovra sbagliata in un momento di traffico intenso. L’impatto ha causato il blocco totale del traffico sulla strada principale, creando lunghe code che si sono protratte per diverse ore. Un’auto ha terminato la corsa contro un palo della segnaletica, mentre l’altro veicolo si è fermato a pochi metri dal luogo dello scontro. Sul posto sono arrivati i soccorsi

Il sinistro tra viale Narni e via Giulio Natta. Sul posto gli agenti della polizia locale Un incidente stradale si è verificato nel corso della mattinata di venerdì 13 febbraio, all'altezza dell'incrocio tra via Narni e via Giulio Natti. Diverse autovetture sono state coinvolte tra cui una Fiat Panda, una Opel Zafira ed una Ford Fiesta. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale, soprattutto sulla direttrice verso Narni. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per regolarizzare la circolazione stradale e procedere con i rilievi del caso.

