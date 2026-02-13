Incidente nel Foggiano sulla A14 | coinvolti tre autoarticolati e 10 auto

Un incidente sulla A14 nel Foggiano si è verificato quando un camion ha perso una barriera metallica, causando un blocco improvviso. Tre autoarticolati e dieci auto sono rimasti coinvolti, alcuni dei quali si sono scontrati mentre cercavano di evitarla. La barriera abbandonata si trovava nel mezzo della carreggiata, creando un pericolo immediato per gli automobilisti.

Mezzo pesante perde una barriera metallica in autostrada, altri 13 veicoli - 3 autoarticolati e 10 autovetture - si imbattono in pochi minuti contro l'ostacolo rimasto al centro della carreggiata. È questa, in estrema sintesi, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 13 febbraio, lungo l'autostrada A14, in agro di Apricena. Il fatto è successo intorno alle 18.30, all'altezza del km 519, direzione sud. Fortunatamente, nel sinistro, non si contano feriti ma solo danni ai veicoli coinvolti. Sul posto, insieme al personale di Autostrade per l'Italia, è stato necessario l'intervento delle pattuglie della polizia autostradale di Foggia e della polizia stradale di San Severo.