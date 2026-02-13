Incidente in casa per una bimba di pochi mesi; arriva l’eliambulanza Paura a Cisterna

Una bambina di pochi mesi si è ferita in casa a Cisterna, causando grande preoccupazione tra i genitori. La caduta, avvenuta durante le prime ore del mattino, ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. La piccola è stata soccorsa d’urgenza e trasportata in ospedale, mentre i soccorritori hanno cercato di stabilizzare le sue condizioni. La comunità si stringe attorno alla famiglia, ancora sotto shock per quanto accaduto.

Sul luogo dell'emergenza è intervenuta l' eliambulanza, atterrata in centro per consentire un trasferimento rapido in ospedale. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, che hanno supportato le operazioni. Condizioni della piccola: in attesa di aggiornamenti.