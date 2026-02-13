Incendio nel Milanese a fuoco un ex pub nella notte

Da milanotoday.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte Vittuone, nel Milanese, nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un ex pub in via Dell'Industria. La segnalazione è arrivata poco prima delle tre di venerdì 13 febbraio, quando alcuni residenti hanno notato il fumo uscire dall’edificio dismesso. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, che era stata abbandonata da mesi.

Le fiamme sono divampate all'interno di un edificio in disuso. L'intervento dei vigili del fuoco Incendio a Vittuone (Milano) nella notte. In fiamme un ex pub, in via Dell'Industria. La segnalazione che ha portato nell'edificio dismesso i vigili del fuoco è arrivata intorno alle tre della nottata di venerdì 13 febbraio. Dal comando provinciale di Milano sono partite sei squadre di vigili del fuoco con autopompe, autoscala e autobotti. Secondo quanto al momento ricostruito il rogo ha coinvolto un edificio di un piano da tempo in disuso che un tempo ospitava un locale e non risultano feriti.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Incendio nel rimessaggio, barca a fuoco nella notte

Incendio nella notte: barca di 20 metri a fuoco nel rimessaggio

Contenuti correlati

Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna

Video Incendio in un palazzo di 7 piani a Milano, morta una donna

Argomenti discussi: Grosso incendio in un condominio nella notte a Milano: sette persone in ospedale; Nerviano, incendio nell'ex polo farmaceutico: cinque operai feriti. Al via la bonifica; Operai investiti dall'olio bollente nell'incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedale; Incendio Crans Montana, Bertolaso: Feriti ricoverati a Milano fuori pericolo.

incendio nel milanese aOperai investiti dall’olio bollente nell’incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese: 5 in ospedaleL'olio diatermico è fuoriuscito durante un incendio scoppiato nell'ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano (Milano) ... fanpage.it

incendio nel milanese aNerviano, incendio nell'ex polo farmaceutico: cinque operai feriti. Al via la bonificaI lavoratori stavano mettendo fuori uso del materiale elettrico quando, all’improvviso, è uscito dell’olio diatermico che ha provocato il rogo ... msn.com