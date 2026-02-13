Incendio nel Milanese, a fuoco un ex pub nella notte Vittuone, nel Milanese, nella notte, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto un ex pub in via Dell'Industria. La segnalazione è arrivata poco prima delle tre di venerdì 13 febbraio, quando alcuni residenti hanno notato il fumo uscire dall’edificio dismesso. Le fiamme hanno causato danni significativi alla struttura, che era stata abbandonata da mesi.

Le fiamme sono divampate all'interno di un edificio in disuso. L'intervento dei vigili del fuoco Incendio a Vittuone (Milano) nella notte. In fiamme un ex pub, in via Dell'Industria. La segnalazione che ha portato nell'edificio dismesso i vigili del fuoco è arrivata intorno alle tre della nottata di venerdì 13 febbraio. Dal comando provinciale di Milano sono partite sei squadre di vigili del fuoco con autopompe, autoscala e autobotti. Secondo quanto al momento ricostruito il rogo ha coinvolto un edificio di un piano da tempo in disuso che un tempo ospitava un locale e non risultano feriti.🔗 Leggi su Milanotoday.it

