Incendio in abitazione a Salsomaggiore | due donne intossicate dal fumo

Un incendio in una casa di Salsomaggiore ha causato l’intossicazione di due donne, a causa del fumo che si è diffuso nell’appartamento. Le due donne, di 42 e 27 anni, sono state trovate dai soccorritori mentre cercavano di uscire da casa loro, situata nel centro della città. L’incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio, probabilmente a causa di un corto circuito in cucina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e soccorso le donne.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Salsomaggiore Terme, dove due donne di origine straniera, una di 42 e l’altra di 27 anni, sono rimaste intossicate dal fumo in seguito a un incendio sviluppatosi all’interno di un’abitazione. Secondo le prime informazioni, all’origine dell’episodio ci sarebbe un pentolino andato a fuoco in un appartamento di strada Costa Marenga. La richiesta di intervento alla centrale del 118 è arrivata poco dopo le 13. Le due donne sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Vaio per accertamenti. Sul posto è intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco partita da Fidenza, che ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’abitazione.🔗 Leggi su Parmatoday.it Principio di incendio in un'abitazione di Eredita: coltre di fumo attira i vicini, salvate due donne Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Incendio di un'abitazione a Mortegliano, in salvo la donna proprietaria dell'appartamento; Incendio alla Garbatella, fiamme in appartamento: 20 evacuati; Incendio in un appartamento a Massa, morto ex carabiniere e grave sua moglie; Fiamme nella casa di villeggiatura a Ponte di Legno, in salvo una famiglia di Nembro. Lamezia, incendiò abitazione in via Timpone: a giudizio 48enne accusato anche di violenza e minacce a pubblici ufficialiLamezia Terme – Accusato di aver dato alle fiamme un’abitazione nel quartiere dalla Giudecca, in via Timpone, nella notte del 9 dicembre per l’uomo, L. M. un 48enne marocchino, è stato disposto il Giu ... lametino.it Incendio in abitazione a Campo Ligure, casa inagibileIncendio in una casa di via Valle Langassino a Campo Ligure: danni a tetto e secondo piano, abitazione inagibile e un residente assistito. ligurianotizie.it Raccolta fondi a Fontainemore dopo l'incendio che ha distrutto un'abitazione facebook #Brindisi, #incendio con successivo crollo dei solai di un'abitazione in loc. Tuturano. In corso l’intervento dei #vigilidelfuoco per la verifica di eventuali persone sotto le macerie [ #20gennaio 13:30] x.com