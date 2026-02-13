Incendio con deflagrazione in un appartamento | due feriti portati al pronto soccorso

Incendio con deflagrazione in un appartamento del Rettifilo Garibaldi a Licata ha provocato il ferimento di due persone, che sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso. L’incendio, scoppiato ieri sera, sarebbe stato causato da una fuga di gas innescata da una scintilla, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le operazioni di evacuazione e ricostruzione dei fatti.

Incendio, con deflagrazione, in un appartamento del Rettifilo Garibaldi a Licata. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso. Erano le 3 circa quando, per cause ancora non chiare, si innescava l'incendio seguito, a quanto pare, da uno scoppio. Ad accorrere i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, quelli del comando provinciale di Agrigento e la squadra dell'autoscala. I pompieri sono ancora - alle ore 7,30 - tutti sul posto.