Inarrestabile Federica Brignone | dopo la medaglia d' oro la sua vita diventa un film

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro e ora si prepara a girare un film. La campionessa di sci si sposta dalle piste di Milano-Cortina al set di un film, confermando il suo talento anche fuori dalle competizioni. La sua nuova avventura si svolge a pochi giorni dalla vittoria che ha fatto emozionare i tifosi italiani.

Dalle piste di Milano-Cortina al set cinematografico. Quella di Federica Brignone sta per diventare una meravigliosa storia da film. C'è una macchina da presa che la segue passo passo, perché l'impresa sportiva e umana, fatta di resilienza e ori, di lacrime, abbracci e fatica di Federica Brignone finirà anche sul grande schermo: un po' biopic e un po' road movie, con la vita, le opere e i trionfi della più grande sciatrice azzurra, il film è atteso per l'autunno e con ogni probabilità avrà la vetrina della Mostra di Venezia per la prima ufficiale. L'oro conquistato in SuperG ai Giochi di Milano Cortina, un miracolo a 315 giorni dall'incidente sugli sci che sembrava non solo averle compromesso la carriera sportiva, ma addirittura una ripresa fisica ottimale, diventa l'happy end a cui nessun regista, nemmeno di fantasy, avrebbe mai potuto pensare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Federica Brignone, pochi giorni dopo aver conquistato l’oro alle Olimpiadi di Pechino, rivela che due giorni prima della gara aveva attraversato un momento difficile a causa di un infortunio alla schiena, che avrebbe potuto mettere a rischio la sua partecipazione.

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG ai Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Federica Brignone, l'oro olimpico 315 giorni dopo l'infortunio: ora è la nostra più grande sciatrice di sempreHa un cuore così bianco, il tricolore sulle spalle e occhi di lapislazzuli, dalle profondità inesplorabili. Federica Brignone ci commuove e ci innamora. Da ieri è ... ilmattino.it

Federica Brignone, primo oro «milanese». Fu operata alla Madonnina dopo l'infortunio: «Ha sciato sul dolore senza mai chiedere se ce l'avrebbe fatta»Federica Brignone è nata a Milano 35 anni fa, poi la famiglia si è trasferita a La Salle. Per anni si è allenata al Campo 25 aprile. Quando è a Milano ama girare in bicicletta, «e adoro la cotoletta». milano.corriere.it

