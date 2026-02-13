Inacio l' azzurro del Dortmund | Sogno il debutto sotto il muro giallo e di segnare tanti gol

Inacio, il talento azzurro del Borussia Dortmund, si prepara a vivere la sua prima esperienza in Bundesliga dopo essere stato inserito in lista Champions. La convocazione arriva in un momento in cui il giovane attaccante, già protagonista con la nazionale U17, si allena con entusiasmo insieme ai compagni, desideroso di esordire sotto il muro giallo e di segnare tanti gol. Siamo tre italiani e ci divertiamo, dice, ma lui sogna di lasciare il segno in una delle competizioni più importanti d’Europa.

Samuele Inacio cammina in mezzo alla neve con le dita incrociate. Spera che il silenzio si trasformi in boato e che intorno a lui diventi tutto un po' più giallo. “Il mio sogno è debuttare col Borussia Dortmund e giocare sotto il muro più emozionate che si sia, davanti ai tifosi.”. Inacio, 17 anni, fantasista azzurro dell’Under 17 di cui si parla bene, gioca nella Ruhr da due stagioni e il 2026 gli sta cambiando la vita: Kovac l'ha aggregato coi grandi, inserito in lista Champions e convocato per la prima volta in Bundesliga. “Guai accontentarsi – ci racconta da Dortmud, seduto su una delle panchine di legno che affacciano sul Rote Erde, lo stadio della seconda squadra accanto al Westfalenstadion -, voglio migliorarmi e puntare alle stelle”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'allenatore del Borussia Dortmund analizza la sfida contro l'Inter, sottolineando la solidità dei nerazzurri e la resistenza del muro giallo.

Barella si infortuna e apre le porte a Sucic.

Prima convocazione in Bundesliga per Samuele Inacio con il Borussia Dortmund: il gioiello italiano di 17 anni va in panchina contro il WolfsburgIl gioiello italiano, classe 2008 e figlio d'arte di Inacio Pia, è stato convocato per la prima volta in Bundesliga dal Niko Kovac accomodandosi in panchina nel match contro il Wolfsburg. msn.com

Inacio sogna col Dortmund: convocato in Bundesliga e inserito in lista ChampionsPrima convocazione in campionato per il fantasista azzurro 17enne del Borussia, che da qualche giorno è stato aggregato in pianta stabile in prima squadra ... msn.com

