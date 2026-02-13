In quell' asilo umiliazioni e strattonamenti | immagini disturbanti anche per noi carabinieri

In quell’asilo di Palermo, un’operatrice religiosa ha aggredito i bambini con strattonamenti e urla, lasciando sgomenti anche i carabinieri intervenuti sul posto. Era settembre, i piccoli giocavano in cortile spingendo un tavolino di plastica, quando la suora si è scagliata contro di loro urlando “io vi ammazzo!” davanti agli occhi dei presenti. Un dettaglio che rende ancora più inquietante la scena: le immagini delle telecamere hanno ripreso le mancate reazioni degli adulti, che si sono limitati a osservare senza intervenire.

«Era settembre, i bambini erano in cortile e spingevano un tavolino leggero di plastica, per giocare, e più si avvicinavano a un'auto parcheggiata la suora urlava contro di loro io vi ammazzo!». Inizia così nella mattinata del 12 febbraio la testimonianza in aula della mamma che con la sua denuncia ai carabinieri di San Giorgio diede avvio alle indagini che due mesi dopo portarono all'arresto di due maestre e di una suora in servizio alla scuola materna parrocchiale San Giovanni Bosco di San Polo di Podenzano. Era il 2019. La prima denuncia e le indagini dei carabinieriÈ finalmente entrato nel vivo – dopo sette anni e varie vicissitudini - il processo che vede imputate per maltrattamenti aggravati verso una dozzina di bambini tra i due e i cinque anni, Ernestina Rossi e Annalisa Paraboschi (difese dagli avvocati Franco Livera e Graziella Mingardi) e la direttrice-suora Silvana Paluello, oggi 83enne e difesa dall'avvocato Luigi Alibrandi.

Quattro maestre di un asilo nido di Verona sono state sospese per un anno dopo aver filmato e mostrato immagini di bambini picchiati e legati alle sedie.

Argomenti discussi: Bimbi offesi (Sei grasso, mettiti a dieta), derisi per il nome e il pianto.

Bimbi sporchi, strattonati e schiaffeggiati: sequestrato asilo nidoStrattoni, schiaffi, colpi al volto e al corpo, minacce e umiliazioni: è questo il quadro emerso dall'inchiesta su un asilo nido privato di Verona, finito al centro di un'indagine per presunti

