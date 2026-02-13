Il presidente del Comitato Olimpico Russo, Stanislav Pozdnyakov, si prepara a tornare a partecipare alle riunioni del Cio, mentre il dibattito sulla possibile riabilitazione degli atleti russi si intensifica. Secondo quanto riporta l’Agenzia di Stampa TASS, il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale potrebbe decidere tra aprile e maggio di riammettere gli atleti russi, ponendo fine a mesi di esclusione. Un passo che dipenderà dall’evoluzione della situazione e dal rispetto delle condizioni imposte finora.

L’isolamento sportivo della Russia potrebbe concludersi presto. Secondo quanto rimporta l’Agenzia di Stampa TASS, il Consiglio esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale sarebbe intenzionato a discutere sulla riammissione fissa degli atleti a partire dalla prossima primavera, indicativamente tra aprile e maggio. A darne notizia è stato Mikhail Degtyarev, Ministro dello Sport nonché Presidente dell’organismo olimpico nazionale, il quale ha affermato di “ Stare aspettando che il Consiglio esecutivo convochi una riunione sull’argomento ” che potrebbe essere svolta in “ Qualsiasi momento”. Tuttavia, Degtyarev è apparso scettico circa i mesi di febbraio e marzo: “ La logica impone che questioni difficili non vengano sollevate in questo periodo, e stiamo affrontando una questione complessa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - In primavera la decisione sul ritorno della Russia alle Olimpiadi

