In Premier aumentano il gioco aereo e i colpi di testa ma cresce la preoccupazione per i traumi neurologici

Nella Premier League, il numero di gol segnati con i colpi di testa è aumentato quest’anno, spinto dalla maggiore attenzione alle palle alte e ai cross al centro dell’area. Tuttavia, questa tendenza solleva preoccupazioni tra medici e allenatori, poiché i traumi cranici e i danni neurologici sono in crescita, anche tra i giocatori più giovani. La differenza rispetto alle stagioni passate sta anche nell’uso più frequente di schemi offensivi che prevedono cross e cross in area, portando a una maggiore esposizione ai rischi di collisioni e commozioni cerebrali.

La Premier League e il calcio inglese hanno riscoperto l'importanza delle palle inattive e del gioco di testa. Ma mentre crescono cross, spazzate di testa e allenamenti dedicati ai piazzati, torna centrale il tema dei traumi e dei rischi neurologici legati ai colpi di testa. Il caso di Gordon McQueen e i dati recenti riaprono un dibattito che sembrava avviato verso un'altra direzione. Lo scrive The Athletic Due storie, apparentemente distanti, raccontano in realtà la stessa trasformazione del calcio moderno. Da una parte l'Arsenal e la sua difficoltà a segnare su azione, dall'altra l'inchiesta sulla morte di Gordon McQueen, ex difensore di Scozia e Manchester United.