In ospedale nuova stanza a misura di bambino | colori e immagini contro la paura

L’ospedale Vito Fazzi di Lecce ha rinnovato la stanza destinata ai bambini del reparto di Oculistica, per ridurre il loro timore e rendere l’ambiente più accogliente. La decisione è stata presa dopo aver riscontrato che molti piccoli pazienti si sentivano spaventati durante le visite. Per questo, un gruppo di volontari di Cuore e mani aperte ha dipinto pareti colorate con immagini allegre e rassicuranti, con il supporto di Mary srl, un’azienda locale. Ora, i bambini trovano un ambiente più caldo e meno minaccioso, che aiuta a rendere meno difficile il percorso di cura.

Cerimonia di consegna nel reparto di Oculistica. L’iniziativa è stata resa possibile dall’associazione di volontariato “Cuore e mani aperte” con il contributo di un’azienda del territorio LECCE – La stanza del reparto di Oculistica del “Vito Fazzi“ di Lecce dedicata ai pazienti in età pediatrica è stata oggetto di un intervento di umanizzazione pittorica, grazie all’iniziativa dell’associazione di volontariato “Cuore e mani aperte con il contributo di un’azienda locale, Mary srl. Questa mattina si è tenuta la cerimonia di consegna”. Don Gianni Mattia, cappellano dell’ospedale nonché presidente dell’associazione, ha sottolineato che “c’è un confine sottilissimo tra ciò che si guarda attraverso gli occhi e ciò che i bambini con il loro cuore sincero riescono a vedere.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su ospedale nuova Paura in ospedale, paziente prova a soffocare il compagno di stanza 84enne: arrestato per tentato omicidio Un episodio di violenza si è verificato in ospedale, dove un uomo di 43 anni ha cercato di soffocare con le mani il compagno di stanza, un 84enne. Paura in ospedale a Roma, paziente tenta di uccidere il suo anziano compagno di stanza A Roma, all’ospedale Sant’Andrea, si sono verificati momenti di tensione quando un paziente ha tentato di aggredire il suo anziano compagno di stanza, costringendo le forze dell’ordine a intervenire. Ultime notizie su ospedale nuova Argomenti discussi: Blanco nudo in una stanza d’ospedale, cosa c’è dietro: Crescere fa paura. Dal nuovo album all'esigenza di fermarsi; È operativo il nuovo Ospedale pediatrico del Veneto Salus Pueri; Apre il nuovo ospedale pediatrico di Padova: 155 posti letto e 20 mila metri quadrati; Salus Pueri apre le porte: operativo il nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto. In ospedale nuova stanza a misura di bambino: colori e immagini contro la pauraCerimonia di consegna nel reparto di Oculistica. L’iniziativa è stata resa possibile dall’associazione di volontariato Cuore e mani aperte con il contributo di un’azienda del territorio ... lecceprima.it Ospedale Careggi. Saccardi inaugura stanza multisensoriale al Pronto SoccorsoLa nuova struttura è n elemento del Progetto Codice H proposto dalla Direzione dell'AOU Careggi e condiviso con la Commissione servizi sociali, nell'ambito della Consulta dei diritti degli invalidi e ... quotidianosanita.it Il Nuovo Ospedale Pediatrico del Veneto 'Salus Pueri' apre le porte questa mattina per accogliere bambini, ragazzi e sanitari. In un viaggio straordinario lungo un giorno i piccoli pazienti saranno trasferiti dalla vecchia alla nuova struttura. Tutta la città accompa - facebook.com facebook “La nuova Radiologia conferma la volontà di continuare a investimenti sull’ospedale di #Latisana. Gli ospedali spoke devono specializzarsi per consolidare la rete ospedaliera regionale”. Così oggi a #Latisana @Riccardi_FVG tinyurl.com/ykmpj8ky x.com