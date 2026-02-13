In libreria Il diritto processuale del calcio di Angelo Maietta

Angelo Maietta ha pubblicato un nuovo libro perché vuole spiegare come funziona il processo legale nel calcio. La sua opera, intitolata “Il diritto processuale del calcio”, è ora disponibile in libreria, pubblicata da Lefebvre Giuffrè. Il testo approfondisce le procedure legali che riguardano le partite e le controversie sportive, offrendo esempi concreti di casi recenti.

E’ uscito il nuovo libro di Angelo Maietta, tutto dedicato al diritto processuale del calcio. Edito da Lefebvre Giuffrè. Arriva in libreria per Lefebvre Giuffrè “ Il diritto processuale del calcio ”, il nuovo volume del professor Angelo Maietta, avvocato e studioso di diritto sportivo, dedicato all’analisi degli aspetti procedurali della giustizia sportiva nell’ambito della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il libro affronta in modo sintetico ma approfondito i tratti distintivi del diritto dello sport, disciplina ormai riconosciuta come dotata di autonoma dignità scientifica e crescente rilevanza nel panorama giuridico.🔗 Leggi su Bollicinevip.com Approfondimenti su angelo maietta "La casa un diritto da tutelare". Appello di Natale e D’Angelo Natale e D’Angelo lanciano un appello: «La casa è un diritto da tutelare». Addio ad Angelo Attaguile, politico ed ex presidente del Calcio Catania È morto Angelo Attaguile, figura nota nel mondo della politica e dello sport a Catania. Ultime notizie su angelo maietta Argomenti discussi: In libreria Il diritto processuale del calcio di Angelo Maietta; In libreria Il diritto processuale del calcio di Angelo Maietta: una guida autorevole alla giustizia sportiva FIGC; ‘I Libri della Ragione’ tra storie civili. Diritti al centro della giurisprudenza; Il complotto contro Roth l’introvabile. https://www.avantionline.it/angelo-maietta-racconta-il-volto-giuridico-della-giustizia-sportiva/ - facebook.com facebook