In Calabria e Sicilia, il maltempo di queste ore sta peggiorando la situazione già difficile, dopo che a fine gennaio erano state colpite duramente dal ciclone Harry.

Le forti piogge e il vento stanno causando grossi problemi in diverse regioni del Sud Italia, soprattutto in Calabria, in Sicilia e in Campania. In Calabria le piogge iniziate giovedì sera hanno provocato allagamenti e frane; due fiumi sono esondati vicino a Cosenza (il Busento e il Campagnano). Alcune strade sono state chiuse, e diverse persone sono rimaste isolate a Molino Irto, una località pochi chilometri a sud di Cosenza. Franz Caruso, il sindaco di Cosenza, ha chiesto agli abitanti di evitare gli spostamenti e di allontanarsi dalle zone vicine ai corsi d’acqua. Ci sono state frane e smottamenti anche in altri comuni in provincia di Catanzaro, tra cui Gimigliano, Pentone, Decollatura e Cicala. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - In diverse regioni del Sud Italia il maltempo sta creando nuovi problemi

In Italia, il weekend si presenta caratterizzato da temperature molto basse e nevicate che coinvolgono diverse regioni, grazie all’arrivo di aria fredda proveniente dall’Europa.

