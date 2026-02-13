In città 137 strade riasfaltate in tre anni | lavori per 200 mila metri quadati a costo zero

L’amministrazione ha riasfaltato 137 strade in città, causando miglioramenti significativi alla viabilità. I lavori, svolti tra il 2023 e il 2025, hanno interessato quasi 200 mila metri quadrati di asfalto, a costo zero per le casse pubbliche. Un dettaglio concreto: le asfaltature sono state realizzate senza spese aggiuntive grazie a un accordo con l’ente appaltante.

Tra il 2023 e il 2025 completati interventi definitivi finanziati interamente dalle aziende dei sottoservizi. Nessun onere per il Comune grazie all’accordo sulla gestione degli scavi Tra il 2023 e il 2025 completati interventi definitivi su 137 strade urbane per una superficie complessiva di quasi 200 mila metri quadrati. Tutti i lavori sono stati interamente finanziati dalle 9 aziende operatrici coinvolte nell'accordo comunale per la gestione dei sottoservizi, senza alcun onere a carico delle casse pubbliche. Un risultato significativo quello raggiunto dal Comune di Rimini nel triennio 2023-2025 sul fronte della riqualificazione stradale: 137 vie della città sono state interessate da interventi definitivi di riasfaltatura per una superficie complessiva di quasi 200 mila metri quadrati.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su città strade Negli ultimi tre anni il porto ha perso 200 mila container Negli ultimi tre anni, il porto di Trieste ha registrato una diminuzione di 200 mila container, evidenziando una significativa battuta d’arresto. Sicurezza urbana nella zona della stazione, lavori di riqualificazione per oltre 200 mila euro Ultime notizie su città strade Argomenti discussi: Rimini, il Comune esulta: 137 strade riasfaltate a costo zero; Strada pericolosa, urgente un semaforo con la telecamera; Strada pericolosa urgente un semaforo con la telecamera. Rimini: 137 strade riqualificate in tre anni a costo zero per il ComuneUn risultato significativo quello raggiunto dal Comune di Rimini nel triennio 2023-2025 sul fronte della riqualificazione stradale ... altarimini.it Rimini, il Comune esulta: 137 strade riasfaltate a costo zeroIl Comune di Rimini esulta: 137 strade riasfaltate a costo zero. Tra il 2023 e il 2025 - si legge in una nota - completati interventi definitivi su ... corriereromagna.it La cagnetta vagava impaurita per le strade della città: decisivo l’intervento degli agenti della Volante - facebook.com facebook