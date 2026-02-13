A San Donato, nel 2025, le puntate di gioco d’azzardo nei bar e locali sono diminute sensibilmente, in parte a causa di un’ordinanza comunale che ha limitato gli orari di accensione degli apparecchi. Mentre le giocate nei luoghi fisici calano, cresce invece l’allerta per il gioco online, che continua a registrare un aumento delle attività.

Gioco d’azzardo, in calo le "puntate" in bar e locali dedicati. Nel 2025, a San Donato, le giocate effettuate nei luoghi fisici hanno fatto registrare una diminuzione, anche sull’onda di un’ ordinanza del Comune che riduce gli orari di accensione degli apparecchi. E così, secondo numeri resi noti dal Municipio, il giocato complessivo nei luoghi fisici è sceso da una spesa di oltre 21 milioni di euro (nel 2024) a meno di 19 milioni (nel 2025), con una contrazione di 2 milioni e mezzo. Il decremento più significativo, di circa 1,7 milioni di euro, è relativo a slot machine e videolottery, ossia gli strumenti direttamente interessati dall’ordinanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In calo le “puntate” nei bar e locali. Cresce l’allerta per il gioco online

Il prefetto ha annunciato un aumento dei controlli nelle discoteche e nei bar che organizzano eventi, per garantire maggiore sicurezza e rispetto delle normative.

