Imprese a Parma nel 2025 | sostanziale stabilità e buona tenuta

Nel 2025, il numero di imprese a Parma si è mantenuto stabile, con una leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. La provincia ha visto chiudere l’anno con 38 attività in meno, un dato che riflette una certa resistenza del tessuto imprenditoriale locale. Questa situazione si è osservata nonostante le difficoltà del mercato e le sfide economiche del periodo.

Secondo i dati della Camera di commercio, Parma chiude l’anno con 38.526 imprese (-0,2%), confermando la resilienza delle società di capitale e il lieve calo delle imprese individuali Nel 2025 le imprese attive nella provincia di Parma hanno registrato sostanziale stabilità, chiudendo l’anno con 38.526 unità, pari a un -0,2% rispetto al 2024. È quanto emerge dalle elaborazioni dell’Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell’Emilia su dati Infocamere. Parma si conferma tra i territori di migliore tenuta in Emilia-Romagna, rispetto al calo regionale del -1,2% e a quello nazionale del -0,4%.🔗 Leggi su Parmatoday.it

Nel 2025 le aziende di Arezzo chiudono l’anno con un saldo occupazionale ancora negativo, ma ci sono segnali di miglioramento.

La provincia della Spezia vede crescere il numero di aziende nel 2025, con 197 imprese in più rispetto all’anno precedente.

