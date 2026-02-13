Imprese a Parma nel 2025 | sostanziale stabilità e buona tenuta

Nel 2025, le imprese di Parma hanno mantenuto un livello stabile, con un lieve calo di appena due unità rispetto all’anno precedente. La crescita del settore alimentare ha compensato una leggera diminuzione nel manifatturiero, facendo sì che il numero totale si attestasse a 38.

Secondo i dati della Camera di commercio, Parma chiude l'anno con 38.526 imprese (-0,2%), confermando la resilienza delle società di capitale e il lieve calo delle imprese individuali Nel 2025 le imprese attive nella provincia di Parma hanno registrato sostanziale stabilità, chiudendo l'anno con 38.526 unità, pari a un -0,2% rispetto al 2024. È quanto emerge dalle elaborazioni dell'Ufficio Studi e Statistica della Camera di commercio dell'Emilia su dati Infocamere. Parma si conferma tra i territori di migliore tenuta in Emilia-Romagna, rispetto al calo regionale del -1,2% e a quello nazionale del -0,4%.