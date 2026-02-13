Imprenditrice nei guai con il fisco vende casa sotto costo e la ricompra il marito | salta l' esdebitazione

L’imprenditrice milanese Maria Rossi, coinvolta in una serie di operazioni fiscali discutibili, aveva venduto la propria casa a un prezzo molto inferiore al valore di mercato e aveva ricomprato l’immobile dal marito, sperando di uscire dalla spirale dei debiti. La sua strategia, tuttavia, si è scontrata con la decisione della Corte di Cassazione, che ha confermato come la procedura di sovraindebitamento non possa portare all’esdebitazione se si è pagato solo una piccola parte di quanto dovuto e si sono effettuate vendite a prezzi di favore.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un’imprenditrice perugina, già socia accomandataria di due società, contro il diniego dell’esdebitazione confermato dal Tribunale di Perugia. La donna aveva chiesto nel 2018 l’accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio con la legge sul sovraindebitamento. Chiusa la procedura nel gennaio del 2024, aveva domandato il beneficio dell’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti rimasti insoddisfatti. L’Agenzia delle entrate, però, si era opposta e il Tribunale umbro aveva respinto l’istanza. Un rigetto motivato da due elementi decisivi: da un lato il debito erariale accumulato di 553.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

