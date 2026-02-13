Impiegata del Cus muore a 50 anni | Il suo sorriso è stato punto di riferimento per studenti e atleti

Simona, impiegata del Cus Palermo, è morta a 50 anni a causa di un improvviso malore, lasciando un vuoto tra studenti e atleti. La sua presenza, sempre gentile e disponibile, ha fatto la differenza nel quotidiano dell’istituto. Un messaggio su Facebook del Cus ricorda il suo sorriso che ha accompagnato numerosi momenti di allenamenti e studi.

Si chiamava Simona Ventura, come la nota conduttrice, e lavorava nella segreteria. Lo struggente post su Facebook: "È stata parte del cuore pulsante della nostra grande famiglia" "Ciao Simona, grazie per tutto". Si chiude con queste parole dolorose, accompagnate da un cuore, un post su Facebook del Cus Palermo con cui annuncia la scomparsa di una donna che per tanti anni ha lavorato negli uffici della segreteria. Si chiamava Simona Ventura, come la nota conduttrice, aveva 50 anni, era sposata e aveva una figlia. "Per tanti anni - si legge nel post - Simona è stata parte del cuore pulsante della segreteria e della grande famiglia del Cus.

