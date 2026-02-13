il vuoto controproducente della destra nella campagna referendaria

Gli esponenti della sinistra che fanno campagna per il sì alle riforme costituzionali si trovano a dover affrontare un vuoto controproducente, alimentato dalle divisioni interne e dai continui sbeffeggi, accuse di sabotaggio e dal trattamento di minoranza eretica.

Gli esponenti della sinistra che fa campagna per il sì, nonostante sbeffeggi interni, accuse di sabotaggio e trattamento da eretica minoranza sono solo da ringraziare, almeno se si hanno a cuore più il dibattito civile e lo scontro nella sostanza piuttosto che prese di posizione stantie e tatticismi generici. Nonostante siano paragonati a una sorta di nemici intestini, molti dei quali operanti dal di dentro, il sì che viene da e guarda a sinistra sta continuando a lottare con più coraggio degli altri, cosa oggettivamente riconoscibile, comunque la si pensi. Questo anche perché la passione civile di quei rappresentanti ha posto l’accento su un aspetto che resta particolarmente importante, nonostante l’età della politica liquidissima, e cioè il retaggio, il lascito comune, figlio di approfondimento, ricerca ed elaborazione politica in senso stretto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Il Comitato Giustizia Sì di Salerno si prepara per il voto del 31 gennaio.

