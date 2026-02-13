Il volo Cagliari-Fiumicino tarda di oltre 3 ore | scontro Cgil-Aeroitalia

Il volo Aeroitalia XZ2332 da Cagliari a Roma Fiumicino, previsto alle 7:30, è partito con un ritardo di 3 ore e 30 minuti, scatenando un acceso scontro tra la Cgil e la compagnia aerea Aeroitalia sulla gestione delle tempistiche e delle comunicazioni ai passeggeri.

Fiumicino, 13 febbraio 2026 – Il volo Aeroitalia XZ2332 da Cagliari a Roma Fiumicino, previsto alle 7:30, è partito con un ritardo di 3 ore e 30 minuti. A chiarire la dinamica è la stessa compagnia, intervenuta “in riferimento alle notizie diffuse nella giornata odierna” per smentire alcune ricostruzioni circolate sul caso e che hanno alimentato un confronto pubblico con Cgil Sardegna. La versione della compagnia: “Criticità tecnica e verifiche necessarie”. Secondo Aeroitalia, il ritardo non sarebbe dipeso da una mancanza di personale. La compagnia afferma che la causa va ricercata in “problematiche operative” che hanno interessato il precedente aeromobile in arrivo sullo scalo di Cagliari, determinando la necessità di verifiche e procedure.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

