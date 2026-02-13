Durante il concerto al Quirinale, i cantanti di Sanremo cantano Azzurro per Sergio Mattarella, che ha richiesto un momento speciale durante la visita ufficiale. La performance si svolge davanti a numerosi giornalisti e pubblico, creando un’immagine spontanea e coinvolgente.

I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano Azzurro scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l’omaggio e ha risposto loro con una battuta: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro”. Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato “lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, Grazie dei fiori di Nilla Pizzi“. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il video dei cantanti di Sanremo che intonano Azzurro per Sergio Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella ha ospitato oggi i cantanti in gara al Festival di Sanremo, tra cui Laura Pausini, per un momento musicale al Quirinale.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scherzato con gli artisti del Festival di Sanremo al Quirinale, commentando ironicamente di aver cantato

