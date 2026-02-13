Il video dei cantanti di Sanremo che intonano Azzurro per Sergio Mattarella
Durante il concerto al Quirinale, i cantanti di Sanremo cantano Azzurro per Sergio Mattarella, che ha richiesto un momento speciale durante la visita ufficiale. La performance si svolge davanti a numerosi giornalisti e pubblico, creando un’immagine spontanea e coinvolgente.
I cantanti del Festival di Sanremo con in testa Laura Pausini hanno intonato per il presidente della Repubblica al Quirinale il celebre brano Azzurro scritto da Paolo Conte e diventato cavallo di battaglia di Adriano Celentano. Sergio Mattarella ha ringraziato per l’omaggio e ha risposto loro con una battuta: “Ricordavo le parole, ma non mi sono associato perché sin dall’asilo mi hanno insegnato a cantare senza emettere suoni per non turbare il coro”. Carlo Conti e Laura Pausini hanno regalato al capo dello Stato “lo spartito della registrazione della prima canzone che vinse il Festival di Sanremo, Grazie dei fiori di Nilla Pizzi“. 🔗 Leggi su Virgilio.it
