Il viale che porta al Ciocco intitolato a Guelfo Marcucci

Guelfo Marcucci, fondatore del Ciocco e figura chiave dell’economia della Valle del Serchio, avrebbe compiuto 98 anni lo scorso 11 febbraio. La sua famiglia ha deciso di celebrare la ricorrenza con un gesto simbolico: il prossimo 22 febbraio, il viale degli Ulivi della Tenuta del Ciocco sarà intitolato a lui. Andrea Marcucci, il figlio, ha annunciato questa scelta sui social, sottolineando il legame profondo tra il padre e il territorio.

Lo scorso 11 febbraio avrebbe compiuto 98 anni Guelfo Marcucci, il fondatore del Ciocco, di Kedrion e sicuramente una delle figure più influenti e di spicco della storia economica della Valle del Serchio dal dopoguerra ad oggi ed in questa occasione il figlio Andrea, sui social, ha annunciato che per ricordarlo ci sarà un momento particolare il prossimo 22 febbraio: il viale degli Ulivi della Tenuta del Ciocco porterà il suo nome. "A dieci anni dalla sua scomparsa – scrive Andrea Marcucci a nome della famiglia –, vogliamo dedicargli questo luogo con una cerimonia (domenica 22 febbraio alle 12), proprio lì, lungo quel tratto che dalla garitta conduce fino alla località "La Croce", un luogo che sentiva parte di sé e che ha attraversato infinite volte.