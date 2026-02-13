Il Valdarno è un territorio ricco di musei, biblioteche e luoghi speciali: la Regione sostiene numerosi progetti per valorizzare sempre di più queste realtà. Manuela Plastina riferisce che, a causa dei fondi stanziati quest’anno, alcune piccole strutture saranno rinnovate e nuove iniziative culturali prenderanno il via già nei prossimi mesi, con particolare attenzione alle zone meno note.

di Manuela Plastina "Il Valdarno è un territorio ricco di musei, biblioteche e luoghi speciali: la Regione sostiene numerosi progetti per valorizzare sempre di più queste realtà. Incontriamo amministratori, operatori culturali, associazioni e cittadinanza per costruire politiche culturali che diano gambe a progetti condivisi e voluti dai territori". La visita dell’assessore regionale alla cultura Cristina Manetti in Valdarno è cominciata da Reggello, dove, come ha sottolineato accogliendola la sua omologa per il Comune Adele Bartolini, c’è un’immensa ricchezza culturale. "Il Museo Masaccio d’Arte Sacra è riconosciuto dalla Regione di interesse regionale; il Teatro Excelsior e la Scuola di musica "Giovanni da Cascia" rappresentano presìdi fondamentali per le arti performative e la formazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Il Valdarno è ricco di cultura. La Regione vuole valorizzarlo"

