Il turno infrasettimanale sorride a quasi tutte le toscane | Arezzo corsaro a +10 sulla seconda

Luca Ricci ha segnato il gol decisivo al primo minuto, portando l’Arezzo alla vittoria sul campo del Carpi. La squadra toscana ha sfruttato un’ottima partenza e ha mantenuto il vantaggio fino alla fine. Grazie a questa vittoria, l’Arezzo si allontana di 10 punti dalla seconda in classifica, avvicinando sempre di più l’obiettivo di tornare in serie B. La partita, giocata in un clima di grande determinazione, ha dimostrato come i toscani siano in forma e pronti a giocarsi le proprie chance.

FIRENZE – Il turno infrasettimanale sorride a quasi tutte le toscane. Soprattutto all' Arezzo che vince con un gol in apertura a Carpi e va a +10 dalla seconda, iniziando a intravedere spiragli di serie B. Marcia playoff, invece, per la Pianese, che trova conferme battendo il Perugia e per il Livorno che va a vincere a Campobasso e inizia a pensare di poter cambiare obiettivi stagionali. Dramma Pontedera: il ko a Carpi ha il sapore del preludio dell'addio alla categoria. Nonostante il ritiro del Rimini, infatti, c'è il rischio 'forbice' che cancellerebbe la disputa dei playout Campobasso – Livorno 1-2 CAMPOBASSO: Tantalocchi; Celesia (1'st Cristallo), Papini, Salines; Martina, Brunet (46'st Agazzi), Gala, Gargiulo (17'st Di Livio), Pierno (30'st Padula); Sarr (1'st Magnaghi), Bifulco.