il turismo che cambia in viaggio con la bit

La Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, ha concluso la sua edizione concentrandosi su come il viaggio sta evolvendo, attirando visitatori interessati a capire le nuove tendenze. Quest’anno, l’evento ha dato spazio alle persone piuttosto che ai semplici prodotti, coinvolgendo creatori, operatori e viaggiatori in un’unica community di Travel Makers. Durante la fiera, si sono condivise idee e proposte che potrebbero diventare le prossime grandi novità nel mondo del turismo.

Visioni, connessioni e opportunità sul viaggio e i viaggiatori per definire e intercettare le trasformazioni atto: nuovo obiettivo di Bit - Borsa Internazionale del turismo che si è conclusa ed è stata caratterizzata da un concept che ha ridefinito l’approccio al Travel partendo non dal prodotto, ma dalle persone: da chi il viaggio lo crea, a chi lo propone e lo comunica, fino a chi ne vive l’esperienza, tutti riuniti in un’ unica community di Travel Makers, per condividere le idee che diventeranno le tendenze e le proposte commerciali di domani. Nel Travel Makers Fest, il cuore culturale della manifestazione, oltre 450 contributi di esperti e protagonisti dell’industria hanno unito analisi e visione a casi studio e proposte concrete, generando più di 100 ore di dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Domani apre i battenti a Rho la Bit 2026, la Borsa internazionale del turismo.

Il Bit 2026 si apre a Rho con un’idea chiara: cambiare il modo di viaggiare.

