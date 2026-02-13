Il tribunale a Empoli? Un bene per la comunità

Il tribunale a Empoli? Un bene per la comunità. L’Associazione degli Avvocati di Empoli e Valdelsa esprime rammarico dopo aver letto il comunicato del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa, che si oppone all’ipotesi di aprire un nuovo tribunale nella città toscana. La decisione di mantenere il tribunale a Pisa rischia di rallentare i processi e aumentare i costi per chi deve affrontare le cause civili e penali. La differenza tra le due posizioni emerge chiaramente: da un lato, gli avvocati di Empoli vogliono più efficienza e vicinanza

L'Associazione degli Avvocati di Empoli e Valdelsa prende atto con rammarico del comunicato diffuso dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa in relazione all'ipotesi di istituzione del Tribunale di Empoli. La posizione assunta dall'Ordine pisano appare ispirata da una logica meramente campanilistica e difensiva, estranea all'interesse generale dei cittadini e delle imprese del territorio e distante da una visione moderna ed efficiente dell'organizzazione della giustizia". Questa la dura replica dell'avvocato Matteo Tamburini, presidente dell' AAEV, in merito alle forti riserve espresse dall'Ordine degli Avvocati di Pisa sull' argomento.