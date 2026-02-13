Il trasportatore di organi Marco Bianchi ha raccontato le sue missioni, descrivendo viaggi lunghi e concitati attraverso le autostrade italiane per consegnare i doni della vita. Dopo tanti anni di esperienza, Bianchi ammette che l’ansia non sparisce mai del tutto, anche quando il suo lavoro diventa routine. Un dettaglio che distingue le sue missioni è la cura con cui prepara ogni trasporto, dal monitoraggio continuo alle comunicazioni con le équipe ospedaliere.

"Dopo tanti anni posso anche avere un bagaglio di esperienza notevole, ma l’ansia non va mai via del tutto. Come dico sempre ai nostri volontari, trasportiamo il dono della vita. Siamo ben preparati e dobbiamo sempre avere la mente lucida nonostante viaggi a volte di molte, molte ore e di migliaia di chilometri". Lo chiama "il dono della vita" e da trentatré anni lo porta in giro per il mondo. Non in senso figurato: Massimo Pieraccini guida un piccolo esercito composto da 130 volontari impegnato nella logistica dei trapianti. In gran parte italiani, ma non solo. Nel corso del tempo l’associazione – che si chiama Nucleo operativo di protezione civile e ha sede a Villa Strozzi a Firenze – si è specializzata nel prelievo e consegna delle cellule per i trapianti di midollo, speranza di sopravvivenza per i malati di leucemia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il trasportatore di organi: "Viaggi lunghi e concitati. Portiamo il dono della vita"

Una donna di 63 anni di Lecce ha donato gli organi dopo la morte.

