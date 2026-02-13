Il tecnico del Brentford, Thomas Frank, si rivolge a Rino Gattuso per mettere sotto i riflettori Kayode, il 21enne attaccante proveniente dalla Fiorentina, considerato lo specialista nelle rimesse lunghe. Andrews, ex centrocampista e ora commentatore, ha elogiato il giovane nigeriano dopo la partita contro l’Arsenal, spiegando che nonostante la giovane età, dimostra grande maturità in campo.

Gennaro Gattuso probabilmente sta guardando anche a lui, impegnato com’è nel fare l’Italia per gli spareggi mondiali di fine marzo. Nel caso il ct non avesse ancora Michael Kayode sul suo taccuino, Keith Andrews, l’allenatore dell’azzurro al Brentford, è pronto a fare una telefonata di raccomandazione. "A Gattuso se lo sentissi direi di Michael cose che sono sicuro sa già: che è un buon giocatore, che sta giocando con continuità a un livello davvero alto. È molto giovane e sta giocando con una grande maturità" racconta Andrews rispondendo a una domanda della Gazzetta dello Sport dopo l’1-1 con l’Arsenal, in cui Kayode è stato il migliore in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il tecnico del Brentford "chiama" Gattuso: fari su Kayode, lo specialista nelle rimesse lunghe

Kayode, giovane esterno italiano classe 2004, sta attirando l’attenzione in Premier League con il Brentford.

Michael Kayode, attualmente in forza al Brentford, sta attirando l’interesse di due importanti club di Serie A.

