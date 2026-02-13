Il talento di Picchio, nome d’arte di Carlo Ciucchi, si fa notare con una mostra a Firenze che mette in risalto come la sua arte affronti temi come guerra, migrazione e rischio nucleare, dimostrando che la creatività può essere anche uno strumento di impegno sociale.

La guerra, i migranti, il rischio nucleare, le tragedie del mondo dei nostri giorni. Sono alcuni dei temi che ricorrono nella produzione artistica di Carlo Ciucchi in arte ’Picchio’, maestro toscano che coniuga genio creativo e impegno sociale. Da sempre dedito a mettere il suo talento al servizio di "un’arte messaggera", come lui stesso la definisce, aggiunge un nuovo tassello al suo percorso firmando un’opera particolarmente significativa, riflesso del credo che da sempre lo anima. "Dalle mie mani che hanno dato forma alla Venere (Terra) del Nostro meraviglioso Pianeta sta morendo, al bassorilievo per mia Madre, al monumento che custodisce l’anima di Don Milani, al ritratto severo e dolce di Don Remo Collini, alla Croce del Migrante che porta il peso di mari e deserti, ora sorge, nato dall’argilla rossa come sangue della Terra, l’opera di papa Leone XIV ", racconta Ciucchi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il talento di Picchio. Quando la creatività è impegno sociale

