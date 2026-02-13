Il sadismo dei pasdaran è un abisso senza fondo ci dice Shiva Mahbobi Gli strumenti dell’orrore

Il sadismo dei pasdaran è un abisso senza fondo, dice Shiva Mahbobi, ex-prigioniera politica in Iran. Per lei, che a soli diciotto anni ha subito torture e umiliazioni nelle celle di Evin, il messaggio di congratulazioni dell’Iran per il recente anniversario della rivoluzione sembra ancora più scioccante, considerando come le autorità iraniane continuino a ignorare le sue richieste di giustizia.

Tutto pur di resistere. L'essenza della Repubblica islamica in due gesti Per lei che è stata una giovanissima prigioniera politica accusata di Moharebeh (guerra contro Allah), il messaggio di congratulazioni all’Iran per il 47esimo anniversario della Rivoluzione islamica da parte del segretario generale dell’Onu, António Guterres, è stata un’ennesima linea rossa oltrepassata che non deve essere tollerata. Infatti Shiva Mahbobi, su Instagram, ha scritto un messaggio furioso a Guterres: “Come osa congratularsi con un regime criminale che ha ucciso oltre 40mila manifestanti e continua a giustiziare i detenuti? Il sangue è anche sulle vostre mani per essere stati complici”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

In Iran, le proteste di massa continuano, accompagnate da gravi segnalazioni di violenze da parte delle forze di sicurezza.

