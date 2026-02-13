Il romanzo Calici di spumante È rivolto a chi vuole risvegliarsi

SAN MINIATO In un calice possiamo trovarci un buon vino, ma anche uno spumante e, perché no, un romanzo. Un romanzo che guarda al presente più che al passato e al futuro. "Quanti di noi si alzano al mattino con la consapevolezza di essere in salute, aprire la finestra, guardare i colori del cielo, respirare l’aria frizzante, ascoltare i suoni e lasciarsi avvolgere dal dolce abbraccio del vento?". Se lo chiede la scrittrice e sommelier Roberta Bendinelli, autrice di " Calici di spumante ", "romanzo rivolto a tutti coloro che vogliono risvegliarsi, prendere coscienza e iniziare il cammino nella direzione desiderata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

