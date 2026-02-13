Il ritratto il buon credente secondo Dario Antiseri

Dario Antiseri, noto filosofo cattolico e sostenitore del pensiero di Karl Popper, è morto oggi a Roma all’età di 81 anni. La sua scomparsa arriva pochi giorni dopo aver pubblicato un saggio sul senso della fede nel mondo contemporaneo, in cui sottolineava come il buon credente si riconosca nella capacità di vivere con coerenza tra ragione e fede. Ricordato anche per la sua interpretazione del ritratto del buon credente, Antiseri aveva spesso citato la lettera di Dostoevskij alla Fonzivina del 1854, affermando che per lui la verità si trova in Cristo e non altrove

La famosa lettera del 1854 di Dostoevskij alla Fonzivina – "se qualcuno mi dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità e se fosse effettivamente vero che la verità non è in Cristo, ebbene io preferirei restare con Cristo piuttosto che con la verità" – mi sovviene nel giorno della morte di Dario Antiseri, filosofo cattolico e popperiano. Vorrei dire: cattolico di rito popperiano. Gliela sentii citare con sconcerto in una conferenza di quasi trent'anni fa, ragazzino tra altri ragazzini affascinati dalla scoperta del liberalismo. Ma come si può, domandava Antiseri, aggrapparsi a una fede anche dopo che è stata dimostrata falsa? E aggiungeva che il buon credente è colui che dice: "Spero che il mio Dio sia quello vero", non chi pretende di saperlo già.