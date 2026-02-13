Il ritorno di Kaukenas A Roma come manager

Rimantas Kaukenas torna a Roma, questa volta nel ruolo di manager, dopo aver lasciato il parquet nel 2016. La sua esperienza come giocatore, che gli ha permesso di conquistare numerosi trofei in Italia e in Europa, lo porta ora a gestire una nuova sfida: coordinare l’ingresso di un gruppo internazionale nel progetto di rilancio del basket nella capitale. A differenza di altre occasioni, questa volta Kaukenas si occuperà delle strategie di mercato e delle trattative, un dettaglio che caratterizza la sua nuova posizione e distingue il suo ruolo da quello di semplice dirigente sportivo.

