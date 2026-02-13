Il risveglio del selvatico | il ritorno dell' Orso a Mentoulles di Fenestrelle

Da torinotoday.it 13 feb 2026

L’Orso è tornato a Mentoulles di Fenestrelle, un evento che ha sorpreso gli abitanti e gli ambientalisti. La presenza di questo animale selvatico nel cuore della frazione dimostra come la natura stia riappropriandosi degli spazi, anche in zone umane. Mentre le strade di Fenestrelle si riempiono di sfilate e luci, Mentoulles vive un momento di connessione con il suo passato più selvaggio, ricordando a tutti l’importanza di rispettare e proteggere l’ambiente.

Mentre nelle piazze cittadine dominano i colori accesi dei carri allegorici, la frazione di Mentoulles, a Fenestrelle, sceglie di ritrovare la propria anima più profonda. Dopo anni di silenzio, Lo Carnaval de l'Ors, antico carnevale della Val Chisone, torna a vivere grazie alla memoria degli abitanti, che hanno custodito gelosamente i segreti di una tradizione tramandata oralmente. Il cuore pulsante della festa si concentra nel suggestivo Cortile del Priorato di San Giusto, dove a partire dalle due del pomeriggio va in scena un rituale che sa di mito e terra. La leggenda narra di un orso che, scendendo dalle vette selvagge del monte Orsiera, invade il borgo portando con sé il caos e la forza bruta della natura.🔗 Leggi su Torinotoday.itImmagine generica

