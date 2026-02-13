Il rapporto AlmaLaurea 2026 conferma uno svantaggio persistente per le donne

Il rapporto AlmaLaurea 2026 evidenzia che le donne laureate in ambito STEM hanno un tasso di occupazione inferiore del 15% rispetto ai loro colleghi maschi, una differenza che si mantiene invariata negli ultimi tre anni. È paradossale ma è questa la realtà in cui viviamo. Nonostante tutta l’energia e l’impegno, le donne continuano a essere penalizzate sul mercato del lavoro, e soprattutto nel settore delle STEM.

Siamo più brave, più determinate, più veloci a concludere il percorso di studi e laureate meglio, con voti più alti. Eppure a cinque anni dalla corona d'alloro portiamo a casa uno stipendio più basso dei nostri colleghi maschi di 250-300 euro (circa il 15 per cento, 1.686 euro netti contro i 1.935 degli uomini).