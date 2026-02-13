Il progetto brianzolo per far rinascere la maxi area sequestrata alle mafie che andrà ad ExpoAid

Marco Ricci, assessore alla rigenerazione urbana di Monza, ha presentato il progetto brianzolo per far rinascere la maxi area sequestrata alle mafie e destinata a ExpoAid, un piano che trasforma oltre 6mila metri quadri di terreno confiscato in un polo di inclusione e sviluppo comunitario.

Un progetto di rigenerazione urbana dedicato all'inclusione su di un'area di oltre 6mila metri quadri sequestrata alla criminalità organizzata. Lo sta portando avanti l'associazione Cascina San Vincenzo in collaborazione col comune di Concorezzo che ne hanno parlato ieri, 12 febbraio, alla Fondazione Della Frera a Sesto San Giovanni con la ministra per la disabilità Alessandra Locatelli e l'assessore regionale alla famiglia Elena Lucchini. E ci sono novità in arrivo. ExpoAid è un evento nazionale dedicato a inclusione, disabilità e Terzo settore che promuoverà talenti, progetti di vita e nuove tecnologie, con un focus su autonomia e partecipazione.🔗 Leggi su Monzatoday.it

