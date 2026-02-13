il procuratore ha passato il limite mentre una meloni thatcheriana fa le cose serie

Nicola Gratteri ha passato il segno. Non pago della recente esibizione da Floris con la citazione farlocca attribuita a Giovanni Falcone, ha alzato la posta in una surreale intervista al Corriere della Calabria, dove si scaglia contro le inchieste sulla criminalità organizzata con toni che ricordano quelli di una leader che fa le cose serie.

Nicola Gratteri ha passato il segno. Non pago della recente esibizione da Floris con la citazione farlocca attribuita a Giovanni Falcone, ha alzato la posta in una surreale intervista al Corriere della Calabria. Testuale: «Voteranno per il No le persone perbene. Voteranno per il Sì gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata, tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente». Purtroppo non è uno scherzo o una manipolazione diabolica dell'intelligenza artificiale. Ma si tratta delle parole di un procuratore che può chiedere – come si sa – di privare noi cittadini della libertà. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ieri sera in tutta Italia si è sentito un coro unanime: “E basta”.

L’insediamento di Valettini si distingue per una trasversalità che ha facilitato il superamento di steccati e divisioni.

