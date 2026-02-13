Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi, 13 febbraio 2026, si aggira a 0,109 euro per kilowattora, segnando un leggero aumento rispetto alla giornata precedente. Durante le prime ore, il prezzo ha toccato un minimo di 0,105 euro, per poi salire fino ai 0,112 euro nel primo pomeriggio, prima di stabilizzarsi. La variazione è stata influenzata dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla maggiore domanda di energia durante il fine settimana. In particolare, le quotazioni del gas naturale hanno contribuito a spingere verso l’alto il prezzo, mentre le previsioni di un’onda di freddo in tutta Italia

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 13 Febbraio 2026, si attesta a 0,109 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 12 Febbraio 2026, si osservano variazioni orarie significative: il prezzo minimo registrato è stato di 0,088 €kWh (alle ore 13), mentre il massimo ha raggiunto 0,134 €kWh (alle ore 19). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle centrali della giornata (in particolare tra le 12:00 e le 14:00), mentre il picco di costo si è verificato nelle prime ore della sera, tra le 18:00 e le 20:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 13022026 0,109 -0,006 12022026 0,115 -0,006 11022026 0,121 +0,006 10022026 0,115 -0,008 09022026 0,128 +0,012 08022026 0,137 -0,023 07022026 0,114 +0,003 06022026 0,111 -0,014 05022026 0,125 -0,004 04022026 0,129 +0,004 03022026 0,125 -0,004 02022026 0,140 +0,023 01022026 0,118 -0,014 31012026 0,132 +0,007 30012026 0,139 -0,007 29012026 0,146 -0,004 28012026 0,150 +0,001 27012026 0,149 +0,021 26012026 0,128 -0,010 25012026 0,138 +0,010 24012026 0,124 -0,014 23012026 0,138 -0,020 22012026 0,158 -0,001 21012026 0,159 +0,007 20012026 0,152 -0,001 19012026 0,153 +0,004 18012026 0,149 +0,021 17012026 0,128 -0,011 16012026 0,140 -0,004 15012026 0,145 +0,004 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Febbraio 2026 0,125 Gennaio 2026 0,133 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,147 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

