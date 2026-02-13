Il Ponte che non c' è all' Orso la pizza che accontenta favorevoli e contrari

La pizzeria l'Orso ha fatto parlare di sé, perché ha proposto una pizza chiamata

Giovedì sera nei locali di via Calapso presentato il menu con novità a metà tra la Politica e il mito di Scilla e Cariddi. Stavolta non ci sono favorevoli o contrari che tengano. "Il Ponte che non c'è" accontenta tutti ed è una delle novità culinarie presentate dalla pizzeria l'Orso che nei locali di via Calapso ha portato in scena ieri sera "Un viaggio tra Scilla e Cariddi": un percorso del gusto alla scoperta di miti, lieviti e sapori del nostro territorio. Il pizzaiolo Matteo La Spada spiega il piatto con i suoi ingredienti che potrebbe soddisfare, chi lo sa, sia i No Ponte che il ministro Matteo Salvini seduti, forse, allo stesso tavolo.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su ponte orso

Ultime notizie su ponte orso

