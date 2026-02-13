Emilio Malerba, il famoso pittore delle donne, torna in mostra alla Fondazione Ragghianti di Lucca, a cento anni dalla sua morte e quasi un secolo dalla sua ultima esposizione monografica.

di Andrea Falaschi A cent’anni dalla sua prematura scomparsa e a quasi un secolo dall’ultima monografica a lui dedicata, Emilio Malerba torna protagonista con una grande mostra alla Fondazione Ragghianti di Lucca. Dal 28 febbraio al 7 giugno visitabile l’esposizione ’Emilio Malerba (1878-1926). Dagli esordi al Novecento Italiano’. Curata da Paolo Bolpagni (direttore Fondazione Ragghianti) ed Elena Pontiggia, in collaborazione con l’Archivio Malerba di Monza, la mostra ricostruisce l’intero percorso dell’artista milanese: dagli esordi legati alla tarda Scapigliatura fino all’adesione al gruppo del ’Novecento’, passando per l’esperienza della grafica pubblicitaria e l’approdo al Realismo magico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il ’pittore delle donne’. Opere di Malerba. Mostra alla Ragghianti

Il Pittore Mangone inaugura a Buccino una mostra composta da 116 opere che esplorano il rapporto tra memoria archeologica e visione contemporanea.

Il Calendario d’Arte 2026 prodotto da Dotprint di Cesena rende omaggio al pittore Adelmo Calderoni, celebrando il suo talento attraverso opere e ricordi.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Il ’pittore delle donne’. Opere di Malerba. Mostra alla Ragghianti; Orazio Gentileschi. Un pittore in viaggio; Chi era Ary Scheffer, il pittore francese al centro dell'attenzione al Museo della Vita Romantica?; Le alchimiste di Anselm Kiefer restituite dall'oblio alla luce della storia (di M. De Santis).

Donne artiste, una lunga battaglia per essere visteDai conventi alle avanguardie: secoli di esclusioni, resistenza e affermazione femminile nella storia dell’arte raccontati nella conferenza Unitrè di Cuorgnè ... giornalelavoce.it

100 anni Dario Fo, in libreria Donne! Donne! Donne! e nuove edizioniEdizioni speciali, nuove pubblicazioni e riedizioni: a cento anni dalla nascita di Dario Fo, il 24 marzo 1926 e a dieci anni dalla sua scomparsa, il 13 ottobre 2016 si festeggia anche in libreria il c ... ansa.it

Catalogo sfogliabile di alcune opere del pittore Pacifico Falappa L’opera di Paci si distingue per una sorprendente eterogeneità stilistica e per la continua tensione tra emozione, forma e colore. È un percorso che attraversa linguaggi diversi, come se ciascuna - facebook.com facebook

A Roma Jack Vettriano, pittore autodidatta del 'maggiordomo che canta'. A Palazzo Velli dal 12 febbraio 80 opere scelte dall'artista scozzese scomparso un anno fa #ANSA x.com