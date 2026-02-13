Il Perugia fa un passo indietro e perde 2-1 contro la Pianese, in una partita che mette in evidenza le difficoltà offensive della squadra, poiché i biancorossi non riescono a creare occasioni pericolose fino al gol di Nepi all’ultimo minuto.

Un passo avanti e un passo indietro. Vistoso. Il Perugia perde con merito sul campo della Pianese perché subisce per buona parte della gara, perché non tira mai in porta fino al gol di Nepi che almeno dà qualche speranza. Perde e si fa male. Fa male perché un po’ il Grifo se lo è voluto con alcune scelte nel primo tempo apparse sin da subito poco consone alla partita, al campo, all’avversario. Al momento. Tedesco sceglie subito Verre dal primo minuto che galleggia tra centrocampo e trequarti, ma non è la sua partita. In un campo messo male, un terreno complicato, un vento che dà fastidio, con i biancorossi spesso per terra a causa del terreno viscido, serve la condizione e le certezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Perugia fa un pericoloso passo indietro. Sconfitta amara con la Pianese: Nepi illude

La Maceratese si presenta contro la capolista con speranze di risultato positivo, ma la partita si conclude con una sconfitta di misura.

