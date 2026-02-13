Il pericolo sottovalutato | Più aggressivi e disinibiti

Marco Rossi, 28 anni, è stato trovato ieri pomeriggio in strada, camminando nervosamente e senza scarpe, dopo aver guidato per oltre un’ora a velocità elevata tra i quartieri periferici di Milano; la causa è un consumo eccessivo di sostanze stimolanti che lo ha portato a perdere il controllo e a comportarsi in modo aggressivo e disinibito, un fenomeno che gli esperti collegano all’uso di droghe sintetiche sempre più potenti e facilmente accessibili, come evidenziato anche da alcuni test effettuati sulla droga trovata nel suo appartamento.

"È un modo per spingere la macchina al massimo finché va, per sentire qualcosa in un corpo anestetizzato dagli schermi". Così Sabrina Costantini, psicologa del Servizio Dipendenze (SerD) di Pisa dell’Asl Toscana Nord Ovest, definisce il fenomeno del binge drinking nei ragazzi. Non solo una sbornia da sabato sera, ma un cambiamento antropologico: "In un mondo - spiega la psicologa - dove le relazioni passano dai social e la realtà genera ansia da prestazione, l’ alcol esercita un doppio rinforzo: produce benessere e attenua pensieri spiacevoli. Per molti ragazzi è diventato uno strumento terapeutico per reggere il peso della vita quotidiana". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Con l’arrivo del Capodanno, oltre ai festeggiamenti, cresce anche il rischio di intossicazioni da fumo, un pericolo spesso sottovalutato, soprattutto per i bambini.

